Champions League: Fragen um Boniface vor Bayer-Gastspiel in Brest

Der Nigerianer hat aufwühlende Tage hinter sich. Am Sonntagabend war der Stürmer in einen schweren Autounfall verwickelt. Boniface war als Beifahrer auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, um einen Freund abzuholen. Auf der Strecke verlor der Fahrer des Wagens die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Lastwagen. Das Auto überschlug sich. Boniface verletzte sich nur leicht an der Hand. Auch die anderen Beteiligten kamen ohne schwerwiegende Verletzungen davon.

Boniface selbst gab Entwarnung