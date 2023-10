Spielentscheider Reus als Faktor — auch gegen Mailand?

Wer also trotz der Aussagen von BVB-Trainer Terzic ( "Wir haben immer unterstrichen, wie wichtig Marco für uns ist" ) dachte, Reus' freiwillige Demission ginge einher mit geringerer sportlicher Bedeutung für das Team, irrte sich.

Kürzertreten zur Verletzungsminimierung klappt bisher

Reus' Abgabe der Kapitänsbinde ist also eher das bewusste Kürzertreten eines alternden Regisseurs. Um seine nach wie vor vorhandenen spielerischen Qualitäten effektiver zur Geltung bringen zu können, ohne dass Reus wieder zum Dauergast im Lazarett wird.

Denn Ausfallzeit hat er in seiner Karriere zur Genüge angehäuft. Kreuz- und Außenbandverletzungen, Muskelblessuren, Sprunggelenksprobleme — auch deshalb blieb Reus im deutschen Nationaltrikot bisher der Unvollendete. Er fehlte bei großen Turnieren schlicht immer verletzungsbedingt.

Doppelbelastung: Terzic braucht feines Händchen bei Reus

Dass Borussia Dortmunds Hoffnungen in der von manchen als "Todesgruppe" deklarierten Champions-League-Gruppe F auch auf Reus' Qualitäten beruhen, entbehrt also nicht einer gewissen Ironie. Gerade der nun 34-Jährige stieß immer wieder an körperliche Grenzen bei Doppel-, respektive Überbelastung.