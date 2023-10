Der Drittligist aus Bielefeld hatte sich in den ersten beiden Partien mehr schlecht als recht in die jeweils nächste Runde gekämpft. Beim Bezirksligisten SG FA Herringhausen/Eickum gab es ein 2:0 (1:0), in Runde zwei war es beim Oberligisten Victoria Clarholz beim 2:1 (1:1) noch knapper.

Gegen den Landesligisten SuS Westenholz - zuvor souveräner Sieger gegen die Ligakonkurrenten TuS Tengern (5:1) und FC Bad Oeynhausen (3:1) - traten die Bielefelder nun am Dienstagabend in der Arena des SC Verl an - dort, wo die Kniat-Elf vor genau einer Woche in der Liga mit 1:3 gegen den SCV verloren hatte.