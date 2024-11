Drittligist Rot-Weiss Essen steht im Halbfinale des Niederrheinpokals. Beim zwei Klassen tiefer spielenden SV Sonsbeck lag der Revierklub am Samstag jedoch lange hinten, ehe er in den letzten Minuten eine nicht mehr für möglich gehaltene Aufholjagd startete. Endstand: 3:1 für RWE.

Gegentor nach einer Minute

Die Partie begann denkbar schlecht für den Favoriten. Schon nach einer Minute lag RWE hinten. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau war es Klaus Keisers, der zum frühen 1:0 für den Oberligisten traf.

Die Essener waren auch in den folgenden Minuten noch nicht wirklich auf dem Platz. Erst nach knapp einer Viertelstunde näherten sie sich mal dem Gehäuse der Gastgeber an. Doch der Kopfball von Tobias Kraulich wurde pariert, Ahmet Arslans Schuss kurz darauf ging knapp am Tor vorbei. RWE war nun zumindest kämpferisch in der Partie, fußballerisch allerdings machten sich die zwei Klassen Unterschied weiter kaum bemerkbar.

Nach einem Ballverlust von Tom Moustier hatte Sonsbeck sogar die Chance zum 2:0, ließ diese zum Glück für RWE aber liegen. Essen dagegen wollte den Ausgleich nun erzwingen, doch sowohl Joseph Boyambas Schuss aus spitzem Winkel, als auch Arslans Versuch aus der Distanz gingen knapp drüber.