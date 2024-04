Vorfreude ist die schönste Freude, sagt der Volksmund. Ob das aber unter den Fans des West-Regionalligisten Alemannia Aachen auch so gilt, darf bezweifelt werden. Schließlich sehnen sie sich nach dem Moment, wenn der Aufstieg ihres Vereins in die 3. Liga und die Rückkehr in den bundesweiten Profifußball nach langem Leidensweg endlich perfekt ist - und nach der großen Aufstiegsparty.