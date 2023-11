Sportliche Ziele werden im Fußballgeschäft mal mehr, mal weniger geheim gehalten. Bei einigen Klubs werden Ambitionen von Fans und Umfeld vorausgesetzt, manchmal dann auch von den Funktionären als offizielles Ziel ausgegeben. So ganz konsequent ausrufen wollte die Führung des West-Regionalligisten Wuppertaler SV vor der Saison den Aufstieg als unbedingtes Saisonziel aber nicht. Der Sportliche Leiter Gaetano Manno äußerte sich damals etwas vorsichtiger: "Wir wollen es versuchen."

Nahm Manno damals so noch etwas Druck raus, so ließ die WSV-Leitungsebene nun aber doch die Deckung fallen. Mit der Trennung von Trainer Hüzeyfe Dogan, die der Klub am Montag (20.11.2023) nach der 1:2-Heimpleite gegen den Spitzenreiter 1. FC Bocholt bekanntgab, ist klar: Der Aufstieg soll sehr wohl dieses Jahr her. In der Mitteilung des Vereins hieß es, die letzten Wochen seien "sowohl leistungs- als auch ergebnistechnisch mehr als unbefriedigend" verlaufen.

Unruhe durch versuchten Platzsturm in Bocholt

Hüzeyfe Dogan, Ex-Trainer des Wuppertaler SV, blickt an der Seitenlinie konzentriert drein.