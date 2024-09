Regionalliga West: RWO gewinnt in Krefeld, WSV mit Nullnummer

Die Oberhausener setzten sich am Freitagabend (13.09.2024) mit 1:0 (0:0) in der Krefelder Grotenburg durch. Damit schafften die "Kleeblätter" zumindest bis Samstagnachmittag den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga West.

Vor 4.206 Zuschauern erzielte Luca Schlax per Foulelfmeter in der 52. Spielminute das entscheidende Tor. Aufsteiger Uerdingen steht im Tabellenmittelfeld der Liga.