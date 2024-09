Fortuna Köln trauert um Rekordspieler Jürgen Niggemann

Den Vereinsangaben zufolge starb Niggemann "plötzlich und unerwartet" bereits am Dienstag vergangener Woche. Mit insgesamt 387 Einsätzen ist der ehemalige Libero (auf dem Foto rechts) der Rekordspieler der Fortuna. "Jürgen Niggemann verkörperte auf dem Platz stets die Zuverlässigkeit in Person, er glänzte durch seine unbändige Kampfkraft" , heißt es in der Vereins-Mitteilung.

1985 war Niggemann vom 1. FC Bocholt in die Kölner Südstadt gewechselt, laut Fortuna für 25.000 DM Ablöse. Niggemann wirkte unter anderem in allen drei Relegationsspielen um den Aufstieg in die 1. Bundesliga gegen Borussia Dortmund im Mai 1986 mit. Im DFB-Pokal erreichte er mit der Fortuna in der Saison 1987/88 das Viertelfinale (1:4 in Bochum). Bis 1998 spielte Niggemann für die Fortuna und erzielte in dieser Zeit insgesamt 22 Tore.

Zu Ehren Niggemanns spielt Fortuna Köln im Regionalliga-Spiel gegen den MSV Duisburg am Samstag mit Trauerflor. Geplant ist zudem eine Schweigeminute.