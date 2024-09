Regionalliga: RWO erobert Tabellenführung

Die "Kleeblätter" setzten sich am Samstag (21.09.2024) im heimischen Niederrheinstadion mit 1:0 (1:0) gegen den Aufsteiger Eintracht Hohkeppel durch. Das einzige Tor der Partie vor 2.727 Zuschauern erzielte Matona-Glody Ngyombo in der 20. Spielminute.

Oberhausen konnte den ersten Tabellenplatz erobern, weil das Spitzenspiel zwischen den Sportfreunden Lotte und Fortuna Köln 1:1 (0:0)-unentschieden endete. Die Kölner Südstädter waren als Tabellenerster in die Partie am Samstag gegangen, Lotte als Zweiter. Das Duell blieb bis weit in die zweite Halbzeit hinein torlos. In der 78. Minute erzielte Stipe Batarilo-Cerdic den Führungstreffer für die Fortuna, doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Lotte noch durch Burinyuy Nyuydine aus.