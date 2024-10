Regionalliga: Fortuna Köln bezwingt RWO - Lotte nun Spitzenreiter

Die seit dem 30. August ungeschlagenen Kölner sind nach dem 3:1-Heimsieg Tabellenzweiter.

Lotte nach Sieg in Rödinghausen Erster

Lottes Marc Heider (vorne) beim Spiel in Rödinghausen

Den ersten Platz eroberten am Samstag die Sportfreunde Lotte durch einen 3:2 (0:1)-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen. Patrick Kurzen hatte Rödinghausen in Führung gebracht (15.), doch ein Doppelschlag von Lottes Leon Demaj (55., 59.) drehte die Partie zugunsten der Gäste. Niklas Determann erzielte den dritten Treffer der Sportfreunde (90.+1). Rödinghausen kämpfte, kam aber nur noch zum 2:3 durch Michael Seaton (90.+3) - der Endstand.

MSV im Niederrheinpokal statt in der Regionalliga aktiv

Der bisherige Tabellenführer MSV Duisburg zog am Freitagabend durch einen 3:0 (0:0)-Sieg bei der SSVg Velbert ins Viertelfinale des Niederrheinpokals ein und hat an diesem Wochenende kein Regionalliga-Spiel. Die "Zebras" haben somit ein Spiel weniger und könnten wieder an Lotte vorbeiziehen.

Fehr-Doppelpack bei KFC-Heimsieg

Artistischer Torjubel von KFC-Spieler Fehr im Spiel gegen Paderborn II

Der KFC Uerdingen feierte am Samstag in der Regionalliga vor 2.000 Zuschauern einen 3:1 (1:1)-Heimsieg über den SC Paderborn II. Zwei Tore für den Aufsteiger erzielte Jeff-Denis Fehr, der neben seinem Doppelpack im Grotenburg-Stadion auch durch seinen artistischen Torjubel glänzte. Außerdem gewann Eintracht Hohkeppel mit 2:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf II; die Partie des Wuppertaler SV beim 1. FC Düren endete torlos.

Wiedenbrück bezwingt Schlusslicht Türkspor

Bereits am Freitagabend hatte der SC Wiedenbrück das Kellerduell gegen Schlusslicht Türkspor Dortmund mit 4:2 (2:0) für sich entschieden. Sebastian Mai (90.+2, 90.+7) erzielte spät die entscheidenden Treffer zum zweiten Saisonsieg. Zunächst staubte er nach einem Schuss von Christoph Linnemann ab. Und nachdem der SCW-Torwart noch ein Solo der Gäste entschärfte hatte, setzte Mai den Schlusspunkt nach einem Konter.

Zuvor hatte Türkspor durch einen Doppelschlag von Iias Anan (70.) und Alessandro Tomasello (74.) ein 0:2 aufgeholt. Nach vier Niederlagen in Folge hat der SCW wieder Hoffnung im Tabellenkeller. Mit acht Punkten hat Wiedenbrück Kontakt zum rettenden Ufer. Türkspor bleibt mit fünf Zählern Letzter.

Torjäger Twardzik rettet Gütersloh

In einem weiteren Kellerduell sicherte sich der FC Gütersloh ebenfalls am Freitagabend ein 1:1 bei der U23 von Schalke 04. Tristan Osmani (59.) hatte den "Knappen"-Nachwuchs zunächst in Führung gebracht, nachdem er einen eigenen Pfostenschuss im Nachsetzen noch über die Linie drückte. Nach einem Freistoß verdienten sich die Gäste dann noch durch den sechsten Saisontreffer von Patrik Twardzik einen Punkt.