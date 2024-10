Hohe Siege feierten am Samstag zudem die U23 von Borussia Mönchengladbach (5:0 gegen 1. FC Düren) und der 1. FC Bocholt, der den Wuppertaler SV vor heimischem Publikum mit 5:1 düpierte. Zumindest Teilerfolge gab es auswärts für den KFC Uerdingen (1:1 beim 1. FC Köln II) und SC Paderborn II (1:1 bei Eintracht Hohkeppel).

Gütersloh eröffnet 10. Spieltag mit Heimsieg

Mit dem FC Gütersloh und dem SC Wiedenbrück trafen bereits am Freitag zwei Teams aufeinander, die zuletzt wenig grund zum Jubeln hatten - mit dem besseren Ende für die Hausherren. Der FC Gütersloh gewann zum Auftakt des 10. Spieltages in der Regionalliga West mit 3:1 und konnte sich so ein kleines Polster auf die Abstiegsränge erspielen. Wiedenbrück bleibt Vorletzter.

Dabei waren es die Gäste, die zunächst in Führung gingen: Scheiterte Jan-Lukas Liehr mit seinem Kopfball zunächst noch an FCG-Keeper Jarno Peters, drückte er den Abpraller aber über die Linie. Der FCG brauchte ein paar Minuten, um den Rückstand zu verdauen, kam dann aber stark zurück und drehte die Partie noch vor der Pause. Sandro Reyes Tor aus 35 Metern machte nach 85 Minuten alles klar.