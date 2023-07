Regionalliga-Start mit großen Namen und 20.000 Fans in Aachen

Es ist ein echtes Highlight gleich zu Beginn, denn beide Mannschaften gelten als Mitfavoriten um die Meisterschaft. Dementsprechend groß ist auch das Zuschauerinteresse. Die Alemannia hat für das erste Heimspiel bereits mehr als 20.000 Karten verkauft. Obwohl die Schwarz-Gelben bereits in ihr elftes Regionalliga-Jahr in Folge gehen, ist die Euphorie rund um den Tivoli ungebrochen.

Schon in der vergangenen Saison begrüßte Alemannia Aachen mit durchschnittlich knapp 10.000 Fans die meisten Zuschauer aller 100 Regionalligisten. " Wir wollen der Euphorie gerecht werden und oben angreifen ", gab sich Aachen-Trainer Helge Hohl dementsprechend kämpferisch. Allerdings hat sich auch WSV-Coach Hüzeyfe Dogan für die Saison einiges vorgenommen: " Wir wollen ganz klar oben mitmischen ", sagte er dem "kicker".

Neben Aachen und Wuppertal gilt der SV Rödinghausen als heißer Kandidat für den Aufstieg in Liga drei. Nach Platz sechs und Platz vier in den Vorjahren, ist dem Klub auch in diesem Jahr wieder einiges zuzutrauen. Und auch Rot-Weiß Oberhausen dürfte in Sachen Aufstieg ein Wörtchen mitreden.

Namhafte Neuzugänge

Die Regionalliga West hat für die kommende Saison einige klangvolle Namen für sich gewinnen können. Für besonderes Aufsehen sorgte der FC Schalke 04 mit der Verpflichtung von Pierre-Michel Lasogga. Der 31-Jährige kehrt nach 17 Jahren zu seinem Jugendverein zurück und läuft künftig für die Reserve der Königsblauen auf.