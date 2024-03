DEL-Playoffs: Ingolstadt entscheidet Serie gegen Haie für sich

Haie glücklos, ERC effizient

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich grundsätzlich am Bild auf dem Eis wenig. Die Partie war ausgeglichen, beide Teams probierten vor allem Schüsse von der blauen Linie. Austin sorgte schließlich für Jubel in der Kölner Arena: Einen guten Rückpass verwandelte der Verteidiger im linken Eck zum Ausgleich. Die Hoffnung kehrte zurück - allerdings nur für 80 Sekunden: Krauß brachte die gerade erwachte Halle wieder zum Verstummen.

Die Haie reagierten wütend und erspielten sich mehrere gute Chancen. Allerdings verhinderte entweder ERC-Torwart Michael Garteig stark den Ausgleich oder die Schüsse waren zu ungenau. Stattdessen jubelte Ingolstadt erneut: Bailey zog aus fast unmöglichem Winkel einfach ab und erwischte Ancicka, der die Scheibe vom Schoner ins eigene Tor prallen ließ, eiskalt. Der KEC blieb dagegen weiterhin glücklos, als Stanislav Dietz und Gregor McLeod beste Gelegenheiten nicht nutzten.

Kozun entscheidet die Partie

Entschieden war die Partie dennoch nicht, denn der KEC kam nach nur zwei Minuten im Schlussdrittel zurück: MacLeod brachte die Haie in Überzahl wieder heran. Garteig verhinderte anschließend den Ausgleich gleich mehrfach. Dieser fiel nicht - und plötzlich hatte Köln Glück, dass es nicht den vierten Treffer kassierte. Doch der ERC vergab die große Chance.

Die Gastgeber erhöhten den Druck, verzeichneten viel Scheibenbesitz - doch die Bayern verteidigten den Vorsprung geschickt und konterten gefährlich. Eine Entscheidung fiel nicht. Der KEC probierte in den letzten Minuten alles - und scheiterte in Person von Maximilian Kammerer am überragend reagierenden Garteig (56.). Alle Mühe und ein zusätzlicher Feldspieler half nichts: Kozun entschied die Partie mit einem Schuss ins leere Tor 30 Sekunden vor Schluss.