Viele Strafen und zwei Kölner Tore

Die Partie begann mit einer frühen Zwei-Minuten-Strafe für Kölns Nick Bailen für einen Haken. Kurz darauf mussten aber auch Ingolstadts Leon Hüttl und Daniel Pietta den Weg auf die Strafbank antreten. Mit zwei Spielern mehr auf dem Eis gingen die Haie dann durch den siebten Saisontreffer von Gregor MacLeod in Führung (5.). Auch danach ging es munter weiter mit den Strafzeiten. Torschütze MacLeod (6.), erneut Pietta (9.) und Kölns Frederik Storm (9.) mussten für je zwei Minuten runter. Kurz darauf scheiterte Philipp Krauß für den ERC am Pfosten (11.).

Es ging munter hin und her, bevor Justin Schütz kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (20.). Dieses Mal war MacLeod als Vorbereiter zur Stelle. Für Schütz war es das achte Saisontor. Für Führung war aufgrund von deutlich mehr Schüsse auf Kölner Seite 12:4 durchaus verdient.

Simpson mit dem Anschlusstreffer

Im zweiten Drittel traten die Schanzer wesentlich offensiver auf und gaben ihrerseits nun mehr Schüsse als der Gegner ab. Nach einer Strafe gegen Maximilian Kammerer waren die Gäste in Überzahl, konnten diese aber nicht zum Ausgleichstreffer nutzen. Das änderte sich jedoch beim nächsten Gäste-Powerplay, als Wayne Simpson das erste Tor des Abends für den Vizemeister erzielte (37.). Kurz vor dem Ende des Drittels verhinderte Louis-Marc Aubry mit einer beherzten Defensivaktion noch den Ausgleichstreffer durch Wojciech Stachowiak.

Aubry und Schütz sichern den Sieg

Das Schlussdrittel begann mit einer Fünf Minuten plus Spieldauer-Strafe gegen Ingolstadts Philipp Krauß für einen Kniecheck gegen Bailen, die nach Videobeweis verhängt wurde. Bailen spielte zunächst weiter, ging nach kurzer Zeit aber humpelnd in die Kabine. Die Haie taten sich trotz Überzahl lange schwer, eine Chance zu erspielen, bis Aubry auf Vorlage von Kammerer das 3:1 erzielte (46.). Es war die einzige gute Kölner Gelegenheit in der fünfminütigen Überzahl.

Die Gäste waren in der Folgezeit um den Anschlusstreffer bemüht, ermöglichten den Haien aber immer wieder Konterchancen. Eine davon nutzte Schütz in der 56. Minute zum vorentscheidenden 4:1, als er alleine auf Devin Williams zulief und diesen überwinden konnte.

Quelle: bh