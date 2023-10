DEL 2: Krefeld Pinguine entlassen Trainer Blank

Stand: 23.10.2023, 15:03 Uhr

Nach zwei verlorenen Heimspielen am Wochenende und den Absturz auf Platz zehn in der DEL 2 haben die Krefeld Pinguine am Montag reagiert. Trainer Boris Blank wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.