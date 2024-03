" Je mehr ich darüber nachdenke, desto verrückter ist es, dass ich mit 37 Jahren meinen Kindheitstraum nicht nur gelebt habe, sondern in vollen Zügen leben konnte ", schrieb er. " Ich werde es vermissen, aber dieses überaus lange Kapitel geht nun zu Ende ", ergänzte der Kanadier und gab zu, seine Entscheidung bereits vor der Saison getroffen zu haben.

Nach dem Aus seiner Haie in den Vor-Play-offs gegen den ERC Ingolstadt verkündete er seinen Entschluss. McIntyre spielte seit Ende der Saison 2021/22 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Haie und kam in 129 Spielen auf 37 Tore und 36 Vorlagen. Zudem bestritt er in der Saison 2011/12 sieben Spiele für die Minnesota Wild in der NHL.

Quelle: sid