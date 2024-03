"Totgesagte leben länger": Iserlohn feiert den Klassenerhalt

Sieg in Frankfurt als Initialzündung

Doch es dauerte bis kurz vor Silvester, ehe sich diese Maßnahmen auch in Ergebnissen niederschlugen. Die beeindruckende Aufholjagd der Roosters begann am 33. Spieltag mit einem 4:0-Sieg gegen Frankfurt. Zu diesem Zeitpunkt war das Shedden-Team mit elf Punkten Rückstand abgeschlagenes Schlusslicht. Unter dem Motto " Totgesagte leben länger " eilte Iserlohn von Sieg zu Sieg. Plötzlich stand die Defensive wieder besser und auch von nun selten gewordenen Niederlagen wie gegen Mannheim, Düsseldorf oder Ingolstadt ließ sich die Mannschaft nicht mehr aus der Bahn werfen.

Das Team lässt sich von den Fans feiern

Am 45. Spieltag war es dann so weit: Die Iserlohn Roosters gaben nach einem wilden 5:4-Erfolg am 45. Spieltag in Köln die Rote Laterne an die Augsburger Panther ab. Die können die Sauerländer bei nun sieben Punkten Rückstand und nur noch einem Spiel nicht mehr einholen. " Man muss ehrlich sein: Das war hinten raus schon ein ganz schöner Ritt ", war Jenike nach der Rettung erleichtert, fügte aber auch hinzu: " So eng wie die Liga war, hätte es gar keinen Absteiger verdient. " Ob es den in diesem Jahr geben wird, hängt vom Meisterschaftsrennen in der 2. Liga ab - die Iserlohner können da jetzt ganz entspannt zuschauen.