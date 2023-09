16 Spieler sind neu im Kader. Poss und Hommel haben dabei ein klares Anforderungsprofil erstellt: "In Iserlohn identifizieren sich die Leute mit einer Mannschaft, die in jedem Spiel an ihre körperliche Leistungsgrenze geht. Dann können die auch mal eine Niederlage verzeihen" , sagte Poss. "Das beeinflusst die Stimmung in der Halle und im Umfeld. Und am Ende hilft uns das, zu punkten. Das ist das Rezept, das in Iserlohn immer funktioniert. Und zu diesen Wurzeln müssen wir zurück."

Defensive zuletzt Schwachstelle der Roosters

Die große Problemzone der Iserlohner in der vergangenen Saison war die Defensive. Mit 192 Gegentoren stellten die Roosters die drittschlechteste Defensive der DEL. Mit dem Kanadier Ben Thomas (kommt von Tappara/Finnland) und dem US-Amerikaner Eliot Mitch (Rochester Americans) haben die Roosters zwei international erfahrene Verteidiger verpflichtet. Poss stellte jedoch heraus, das Defensivarbeit auch Aufgabe der Stürmer sei. "Wir müssen uns in der Defensive in diesem Jahr unbedingt verbessern, Stürmer, Verteidiger, Torwart. Die Defensive ist am Ende entscheidend. Wenn das nicht da ist, ist es egal, wie viele Tore wir schießen."