DEL-Spielplan: DEG eröffnet gegen Meister, zwei Heimspiele für Köln

Die 30. Saison der DEL wird am Donnerstag, den 14. September (19.30 Uhr) von der Düsseldorfer EG miteröffnet. Dann tritt die DEG beim Titelverteidiger EHC Red Bull München an. Das erste Heimspiel für Düsseldorf steigt daraufhin am Sonntag (17. September, 16.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin.

Das erste Derby gegen die Kölner Haie ist für den 24. September (14 Uhr) in Köln angesetzt. In Düsseldorf treffen die Erzrivalen erstmals am 3. Dezember (14 Uhr) aufeinander.

DEG-Sportdirektor Niki Mondt wurde auf der Vereins-Webseite zum Spielplan zitiert: "Wir haben einen attraktiven Spielplan erwischt, mit vielen Spielen am Wochenende und wenig der ungeliebten Partien unter der Woche." Insgesamt tritt die DEG zu Hause elfmal freitags und achtmal sonntags an.

Kölner Haie starten mit zwei Heimspielen

Der KEC startet indes mit zwei Heimspielen in die Saison. Zuerst empfangen die Haie die Nürnberg Ice Tigers (Freitag, 15. September, 19.30 Uhr). Danach ist der Vizemeister ERC Ingolstadt zu Gast in Köln (Sonntag, 17. September, 16.30 Uhr).

Iserlohn Roosters auswärts in Frankfurt gefordert

Mit einem Auswärtsspiel beginnt die Eiszeit für die Iserlohn Roosters. Der IEC muss freitagabends (19.30 Uhr) bei den Löwen Frankfurt antreten. Das erste Heimspiel bestreitet Iserlohn dann Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Schwenninger Wild Wings.

DEL mit 14 Teams und 52 Hauptrunden-Spieltagen

Die Saison 2023/2024 findet wieder mit 14 Teams statt, daraus ergeben sich 52 Spieltage in der Hauptrunde. Der deutsche Meister soll spätestens am 30. April 2024 feststehen. Dann soll ein mögliches siebtes Playoff-Finale ausgetragen werden. Vier Partien finden in der kommenden Spielzeit jeweils an Samstagabenden statt, erstmals am 30. September das Traditionsduell der Kölner Haie mit den Adler Mannheim.

Quelle: red/dpa