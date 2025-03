Die Kölner Haie xx bei den Fishtowns Bremerhaven am Sonntag mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0. Brady Austin brachte die Kölner in der 17. Minute in Führung. Gregor MacLeod (23.) und Parker Tuomie (36.) erhöhten für Köln. Louis-Marc Aubry (53.) und Josh Currie (60.) trafen zum Endstand.

Mit einem sehr effektiven Auftritt und einem überragenden Torwart-Auftritt von Julius Hudacek sicherten sich die Haie so das 1:0 in der Serie. Spiel zwei findet am Dienstag in Köln statt. Insgesamt braucht ein Team vier Erfolge, um ins Halbfinale einzuziehen.