DEG kassiert deutliche Niederlage in Mannheim

Die Düsseldorfer EG ist im Nachholspiel in der DEL am Mittwoch mit 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) gegen die Adler Mannheim untergegangen. Die Tore erzielten Markus Hännikäinen (19./35./41.), Stefan Loibl (24.), Marc Michaelis (34.) und Tobias Fohrer (50.). Die DEG bleibt damit Letzter der DEL und hat mit 31 Punkten weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Augsburg. Mannheim liegt auf Rang vier.

Adler führen verdient

Das erste Drittel brachte wenige Highlights. Mannheim war das etwas gefährlichere Team, hochkarätige Chancen waren aber insgesamt Mangelware. Daniel Fischbuch und Matthias Plachta hatten die besten Schusschancen. Nach rund zwölf Minuten agierte die DEG erstmals in Überzahl, scheiterte allerdings mehrfach an Adler-Schlussmann Wolfgang Tiefensee. Kurz vor dem Drittelende erzielte Hännikäinen die Führung der Gastgeber.

Das zweite Drittel startete zwar mit einer Schusschance für Düsseldorf, jubeln durften aber die Adler: Loibl profitierte davon, dass DEG-Goalie Nikita Quapp bei einem Schlenzer daneben griff. Mannheim blieb das gefährlichere Team und vergab zunächste gute Gelegenheiten - bis Michaelis und erneut Hännikäinen erhöhten.

Düsseldorf bricht auseinander

Das letzte Drittel begann wie das Letzte aufgehört hatte: Mit einem Tor von Hännikäinen. Der Tabellenletzte wurde vom Finnen fast alleine aus der Halle geschossen. Schon nach dem fünften Treffer bestanden keinerlei Zweifel am Sieg der Adler, Fohrer machte noch das halbe Dutzend voll.

Die Rheinländer treten am Freitag bei den Löwen Frankfurt an, eher die Reihe von Auswärtsspielen am Sonntag beim EHC München zu Ende geht. In der Hauptrunde sind noch 15 Partien zu spielen, ehe der Absteiger aus der DEL sowie die Playoff-Teilnehmer feststehen.