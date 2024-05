Bereits bei der Vizemeister-Feier in Bremerhaven hatte Popiesch seinen Wechsel kommuniziert. Er geht für die Familie zurück an den Niederrhein: "Das war schon seit etwa zwei Jahren der Plan, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre" , erklärte Popiesch "buten un binnen". "Und die Zeit, die man mit der Familie hat, möchte man auch nutzen. Meine Frau weiß aber noch nicht, was es heißt, wenn ich so oft zu Hause bin."

Ex-Stürmer mit Krefelder Stallgeruch

Zu Hause fühlt sich Popiesch in NRW schon seit 1989. Der gebürtige Ost-Berliner flüchtete damals aus der DDR über die zu diesem Zeitpunkt endlich geöffnete ungarische Grenze nach Deutschland. Er hatte es als 17-Jähriger lange zuvor schon mal versucht - und verbüßte dafür eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren im Stasi-Gefängnis Bautzen.

Der junge Eishockey-Stürmer hatte gegen Ende der DDR-Zeit in der Freizeitliga bei Spartakus Berlin gespielt, im Westen wurde er vom EV Duisburg unter Vertrag genommen. Weitere Stationen waren der EHC Essen West und der EHC 80 Nürnberg, die Frankfurt Lions und ein Niederrhein-Klub: der Grefrather EV. Doch Popiesch hat auch Krefelder Stallgeruch: Von 1991 bis 1993 hat er für den damals frisch in die 1. Liga aufgestiegenen Krefelder EV (heute Krefeld Pinguine) die Schlittschuhe geschnürt. 96 Spiele für Krefeld stehen in seiner Vita.

Popiesch kennt die DEL2 als Trainer gut

Nachdem Popiesch als Aktiver 2006 bei den Moskitos Essen seine Karriere beendete, blieb er dem Eishockey als Trainer treu. Für den KEV ist interessant, dass der Coach auch die DEL2 und ihre Herausforderungen für die Klubs kennt. Denn Popiesch trainierte im Unterhaus die Lausitzer Füchse (2006-2009) und danach lange die Dresdner Eislöwen (2005-2016).

An seine Zeit in Dresden schloss sich das nächste langjährige Projekt an: die Fischtown Pinguins Bremerhaven (2016-2024). Bekanntermaßen wurde dieses Projekt zur Erfolgsstory.