DEL2-Playoffs: Krefeld erzwingt Spiel sieben in Crimmitschau

Am Sonntag (24.03.2024) setzte sich Krefeld im sechsten Spiel der "Best-of-Seven"-Serie auf heimischem Eis knapp mit 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) durch. Somit steht es in der Viertelfinalserie 3:3, die Entscheidung über den Halbfinaleinzug fällt am Dienstag (19.30 Uhr) in Crimmitschau.

In der ausgeglichenen Partie vor knapp 7.600 Fans in der Krefelder Arena ging es hin und her. Den besseren Start erwischten die Eispiraten Crimmitschau, die im ersten Drittel durch Thomas Reichel (14.) in Führung gingen, Scott Feser (19.) legte noch vor der Pausensirene nach.