Stark gekämpft und doch verloren - DEG weiter punktlos

Nach der Auftaktniederlage beim amtierenden Deutscher Meister Red Bull München, gingen die Rheinländer am Samstag auch gegen die Eisbären Berlin als Verlierer vom Eis. Am Ende stand ein 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) zu Gunsten der Gäste.

Dabei kam die DEG besser in die Partie, hatte durch Bernhard Ebner schon nach zwei Minuten eine dicke Chance. Diese konnte Eisbären-Goalie Jake Hildebrand aber ebenso stark parieren, wie die Möglichleit von Victor Svensson acht Minuten später. Die Berliner hatten ihrerseits Pech, dass der Schuss von Michael Bartuli nur auf die Latte ging, durften am Ende des Drittels aber doch noch jubeln. Manuel Wiederer besorgte durch eine tolle Einzelaktion in Unterzahl die Gästeführung.

DEG mit Moral aber ohne Punkte

Nach 28 Minuten erhöhte der ehemalige DEG-Spieler Tobias Eder auf 2:0 für die Hauptstädter, doch diesmal konnte Düsseldorf in Person von Philip Gogulla umgehend kontern. Doch das Fünkchen Hoffnung war schnell wieder verflogen. Nach einer Strafe gegen Sinan Akdağ trafen die Eisbären in der 45. Minute zum vorentscheidenden 3:1. Zwar bewiesen die Rheinländer erneut Moral und kamen durch Bennet Roßmy nochmal ran, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr.

So bleibt die einzig gute Nachricht für die DEG an diesem Tag, dass Torhüter Henrik Haukeland für weitere sechs (!!!) Jahre in Düsseldorf spielen wird.