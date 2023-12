Brendan O'Donnell (33.) und Phil Varone (47.) schossen für konzentrierte Gäste eine 2:0-Führung heraus. Doch nach dem schnellen Anschlusstreffer der Gastgeber durch Maksim Matushkin (49.) belagerte Frankfurt das DEG-Tor. Aber die Gäste hielten stark dagegen. Auch in Unterzahl hielt Düsseldorf dagegen - hatte allerdings teilweise auch das nötige Quäntichen Glück, als der Puck nur zum Zentimeter am Tor vorbeitrudelte.

Und dann machte Kenny Agostino (60.) 21,4 Sekunden vor Ende mit einem Empty-Net-Tor alles klar. Durch den 3:1-Sieg vekürzte die DEG als Elfter den Rückstand auf Franfkurt auf fünf Punkte und darf von der Qualifikation für die Pre-Playoffs träumen.

Später Schlag für die Iserlohn Roosters

Durch einen späten Treffer haben die Iserlohn Roosters am 30. DEL-Spieltag eine knappe 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)-Niederlage bei Meister EHC München kassiert. Jonathan Blum (58.) schoss am Samstag (23.12.2023) die favorisierten Münchener kurz vor Schluss zum Sieg. Bis dahin hatten die Gäste aus dem Sauerland dem EHC einen starken Kampf geliefert.

Sven Ziegler (28.) im Nachsetzen auf einen Abpraller und Cedric Schimenz (50.) glichen jeweils für Iserlohn aus, ehe dann Blum mit einem Schuss von kurz hinter der blauen Linie für den glücklichen Münchener Sieg sorgte. Vor allem im zweiten Drittel hatte Iserlohn nach dem Ausgleich eine starke Phase und bei einem Lattentreffer Pech (35.). Am Ende setzte es die fünfte Niederlage für die Roosters in Folge. 23 Punkte bedeuten weiterhin den letzten Platz.

Enttäuschender Haie-Auftritt in Augsburg

Eine bittere Niederlage kassierten die Kölner Haie. Beim Vorletzten Augsburg Panther setzte es ein 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Mit weiter 50 Punkten rutschten die Haie, die nach einer zuvor guten Serie jetzte wieder zwei Spiele in Folge verloren haben, auf Platz sechs ab.

Offensiv kam Köln in Augsburg nie richtig in die Spur. Andrej Sustr (47.) brachte die Gäste zwar mit dem Anschlusstreffer heran. Doch ind er Schlussphase, als die Haie alles nach vorne warfen, schlugen die Panther eiskalt zu. Anrei Hakulinen (57., 59.) mit seinen Treffern Nummer zwei und drei in dieser Partie machte alles klar.