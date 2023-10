Kölner Haie gehen gegen München baden, DEG verliert knapp

Die Kölner Haie haben nach zuletzt drei Siegen in Folge einen herben Dämpfer kassiert, Die Rheinländer mussten sich am Freitagabend gegen den EHC Red Bull München mit 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) geschlagen geben. Damit rutscht Köln in der Tabelle auf den sechsten Rang ab.

Die Münchner erwischten auch gleich den besseren Start, gingen bereits nach drei Minuten durch Christopher DeSousa in Führung. Danach kämpften sich die Haie jedoch in die Partie und kamen noch vor der ersten Sirene zurück: Gregor MacLeod vollendete einen Konter in der 18. Minute mit dem verdienten Ausgleich.

Zwei Ex-Kölner treffen

Auch im zweiten Drittel hatten die Kölner durchaus Chancen auf einen weiteren Treffer. Doch sie verpassten es mehrfach die Scheibe über die Linie zu drücken. Das sollte sich rächen. Ausgerechnet die beiden Ex-Kölner Patrick Hager und Nicolas Krämmer sorgten mit einem Doppelschlag binnen einer Minute für die Zwei-Tore-Führung für den EHC.

Köln warf danach nochmal alles nach vorne, hatte aber Pech mit zwei Pfosten-Treffern. Außerdem erwischte Münchens Keeper Mathias Niederberger einen bärenstarken Tag und verhinderte das erneute rankommen der Gastgeber.

Auch im Schlussdrittel hatte Köln nochmal Pfosten-Pech, diesmal scheiterte Maxi Kammerer knapp. Stattdessen traf Yasin Ehliz in der 57. Minute ins leere Kölner Tor, gleiches gelang Austin Ortega in der Schlussminute. Damit endete das 600. DEL-Spiel als Trainer für KEC-Legende Uwe Krupp mit einer bitteren 1:5-Niederlage.