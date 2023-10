Die Düsseldorfer unterlagen am Sonntag bei den Fischtwon Pinguins in Bremerhaven mit 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) und bleibt Tabellenletzter.

Skyler McKenzie (6.) und Jacob Virtanen (8.) brachten die Gastgeber schon in den Anfangsminuten per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Von der DEG kam im ersten Drittel offensiv wenig.