Roosters verlieren wichtiges Kellerduell

Die Iserlohn Roosters haben das wichtige Kellerduell in der DEL am Freitag (16.02.2024) gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) verloren. Tim Fleischer (2.) brachte die Gäste in Führung, Danjo Leonhardt (10.) erhöhte. Cedric Schiemenz verkürzte (22.). Ryan Stoa (39.) stellte den alten Abstand wieder her, Charlie Gerard (58.) sorgte für die Entscheidung.

Schwacher Iserlohner Beginn

Die Fans der Roosters sorgten mit einer großen Choreographie für Gänsehaut-Stimmung in der Arena am Seilersee. Das Team von Trainer Doug Sheddon ließ sich dagegen kalt erwischen. Fleischer erzielte bei einem starken Konter die Gäste-Führung. Nürnberg blieb im Anschluss das bessere Team, bekam eine doppelte Überzahl zugesprochen und nutzte diese zum 2:0 durch Leonhardt. Von den zuletzt so starken Roosters war kaum etwas zu sehen.

Erst gegen Ende des Drittels kamen die Sauerländer zu ersten guten Schusschancen und traf nur den Pfosten. Das zweite Drittel startete dieses Mal für die Gastgeber traumhaft: Schiemenz nutzte frei vor dem Tor einen Abstauber zum Anschluss. Danach ging die Partie hin und her, keines der Teams erarbeitete sich große Vorteile. 28 Sekunden vor dem Ende des Abschnitts erhöhte Stoa wieder auf zwei Tore Vorsprung für Nürnberg.

Nürnberg bleibt cool

Das Schlussdrittel sorgte auf beiden Seiten für einige Highlights. Nürnberg drängte auf die Entscheidung, auf der Gegenseite rettete Torwart Niklas Treutle jedoch mehrmals auch den zwei-Tore-Vorsprung. Kurz vor Schluss erzielte Gerard die Entscheidung im Spiel.