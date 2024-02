Allerdings fehlte den Haien in der laufenden Spielzeit die Konstanz. "Jetzt sind es noch drei Spiele und wir müssen schauen, dass die Lernkurve endlich mal nach oben geht und nicht immer schwankend ist" , sagte Kölns Justin Schütz, der mit 26 Treffern die DEL-Torjägerliste anführt.

Justin Schütz von den Kölner Haien.

Auf dem Papier haben Köln und Schwenningen ein ähnlich schweres Restprogramm. Köln tritt auswärts bei den Grizzlys Wolfsburg (1. März/19.30 Uhr) und beim ERC Ingolstadt (3. März/14 Uhr) an, ehe am letzten Spieltag die Adler Mannheim (8. März/19.30 Uhr) warten, die nur zwei Punkte hinter den Haien lauern und auch noch gegen Schwenningen antreten. Außerdem treffen die Wild Wings, die zuletzt vier Niederlagen in Serie kassierten, noch auf die Straubing Tigers und die Iserlohn Roosters.

Am Ende könnte Mannheim sogar der "lachende Dritte" werden, denn die Adler haben noch ein Spiel weniger absolviert als Schwenningen und Köln.