Top-Teams im Blick: Kölner Haie hoffnungsvoll ins Duell mit Berlin

Stand: 18.01.2024, 19:48 Uhr

Die Kölner Haie haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder an die besten Fünf herangepirscht. Gegen Top-Teams sah der stabilisierte KEC jüngst sehr gut aus. Nun geht es in Berlin gegen die ersatzgeschwächten Eisbären.

Von Julian Tilders