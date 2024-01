Iserlohns Auferstehung: Im DEL-Keller brennt wieder Licht

Düsseldorfer Vorsprung schmilzt

Nach vier Siegen in Serie lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt in Iserlohn wieder. Ganz anders ist da die Stimmung bei der Düsseldorfer EG. Das Team aus der Landeshauptstadt kommt diese Saison überhaupt nicht in Schwung, erlebt eine Spielzeit mit ständigen Aufs und Abs.

Auch der DEG gelangen in dieser Spielzeit noch nicht mehr als zwei Siege in Folge, nach 36 Spielen stehen dafür schon 23 Niederlagen zu Buche. Nach zuvor zwei Pleiten in Serie gelang am Sonntag aber immerhin wieder ein 2:1 nach Verlängerung in Wolfsburg, wordurch der Vorsprung auf Iserlohn nur um einen Punkt schrumpfte.