Das zweite Viertel verlief zunächst ausgeglichen. Erst gegen Ende des Abschnitts zogen die Bonner wieder an. In den letzten rund drei Minuten der ersten Halbzeit erlaubten die Baskets den Gästen nur noch vier Punkte. Glynn Watson, der für Harald Frey startete, brachte Bonn 45 Sekunden vor Viertel-Ende erstmals mit mehr als 20 Punkten in Front (44:23). In die Halbzeit gingen die Baskets mit einer 47:25-Führung.

In der zweiten Halbzeit lief dann für Bonn offensiv wenig zusammen. Acht Ballverluste leisteten sich die Baskets und ließen die Gäste so zwischenzeitlich wieder auf 15 Punkte herankommen (58:43). Die Baskets gingen dennoch mit eienr 16-Punkte-Führung ins Schlussviertel.

Baskets bringen Breogan zurück ins Spiel

Auch im vierten Viertel kämpften sich die Gäste weiter heran, ohne Bonn jedoch wirklich gefährlich zu werden. Zwischenzeitlich schraubte Fobbs per Dreier die Bonner Führung dann wieder auf 20 Punkte hoch (79:59). Aber dann brachen die Baskets plötzlich ein und leisteten sich drei Ballverluste in Folge. Angeführt von Rudan startete Breogan eine Aufholjagd und kamen eine Minutze vor dem Ende wieder auf neun Punkte heran (80:71). Die Spanier fingen nun an zu foulen, um die Uhr zu stoppen. Die Baskets hielten sich von der Freiwurflinie aber schadlos und hielten Bregan so auf Distanz. Ein Dreier von Fobbs neun Sekunden vor Schluss sorgte letztlich für den dann doch deutlichen Bonner Sieg.