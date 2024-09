BBL-Pokal: Hagen verpasst Überraschung nur knapp

Und der Zweitligist aus Hagen schrieb am Sonntag ein tolles, neues Kapitel der eigenen Geschichte und bot dem Favoriten aus der BBL von Beginn an Paroli. Über 19:23 im ersten Viertel gelang es den Hausherren, nach 13,25 Minuten mit 32:28 in Führung zu gehen. Am Ende ging es mit einem knappen 41:43-Rückstand in die Pause.

Göttingen zieht im dritten Abschnitt davon

Im dritten Abschnitt dann schienen die Göttinger ihrer Favoritenrolle mehr und mehr gerecht zu werden. Mit einem Zehn-Punkte-Rückstand (52:62) ging Phoenix in das letzte Viertel - doch da wurde es noch einmal richtig spannend.

Phoenix-Führung dreieinhalb Minuten vor dem Ende

Denn Hagen wollte sich mit der Niederlage nicht abfinden. Es dauerte nur zweieinhalb Minuten, da hatte Phoenix ausgeglichen (62:62). Jetzt ging es hin und her. Über 65:64 und 70:70 lag Hagen dreieinhalb Minuten vor dem Ende sogar knapp vorne.

Doch siebzehn Sekunden vor der Sirene hatte BG mit 78:81 wieder die Nase vorne. Zwar gelang Hagen sechs Skunden vor dem Ende noch das 80:81, doch zwei verwandelte Freiwürfe der Göttinger im Anschluss machten das Erstrunden-Aus für den Underdog perfekt.