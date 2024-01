Rollen getauscht: Bonn trifft auf Überraschungsteam Chemnitz

Bonn klarer Sieger im Playoff-Viertelfinale

Am Freitag ist Chemnitz der Favorit und Bonn geht als Außenseiter in die Partie. Im Mai vergangenen Jahres sah das noch ganz anders aus. Chemnitz hatte sich im letzten Hauptrundenspiel noch für die Playoffs qualifiziert und traf im Viertelfinale auf die Baskets. Bonn marschierte als klarer Favorit nach drei gewonnenen Spielen ins Halbfinale ein und wurde am Ende Vizemeister.

Seitdem ist aber vor allem in Bonn viel passiert. Auf dem Hardtberg spielen seit Saisonbeginn 13 neue Spieler, die mit Roel Moors von einem neuen Coach trainiert werden. Unter diesen Umständen spielen die Baskets eine ordentliche Saison, kämpfen als aktuell Tabellenachter um den direkten Einzug in die Playoffs.

Bonner Kantersieg in Oldenburg

Nach einem durchwachsenen Dezember mit zwischenzeitlich vier Pflichtspielniederlagen in Folge, ist Bonn mit einem Ausrufezeichen in das neue Jahr gestartet. Bei den Baskets Oldenburg feierte Bonn den höchsten Auswärtssieg in Oldenburg in der Klub-Geschichte.