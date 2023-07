Mehr Umbruch geht nicht - Baskets Bonn vor Saison mit vielen Fragezeichen

Der neue Bonner Kader bleibt eine Wundertüte. Für Savo Milovic gilt dennoch: "Wir müssen in der BBL die Playoffs erreichen." Dies werde "schwerer als je zu vor ", prognostiziert der 37-Jährige. Und auch in der Champions League strebt Bonn ein erneutes Erreichen der besten 16 Teams an. "Als Titelverteidiger in der Champions League anzutreten wird eine Herausforderung."