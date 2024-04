Badminton: Fabian Roth gewinnt Auftakt-Einzel bei Heim-EM

Der Topspieler des TV Refrath darf weiter auf die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli - 11. August) hoffen. Zum Auftakt der Badminton-Europameisterschaften in Saarbrücken, die erstmals seit 1982 wieder in Deutschland ausgetragen werden, zog er mit einem Zweisatz-Sieg (21:10, 21:16) gegen den Österreicher Luka Wraber in die zweite Runde ein.

Roth muss mindestens ins Achtelfinale einziehen

Schafft es der 28-Jährige nicht bis ins Achtelfinale, fährt er im Sommer maximal als Zuschauer nach Paris. Das nun anstehende Spiel gegen den Ungarn Gergo Pytel muss der Refrather in Saarbrücken also mindestens noch gewinnen. Dann ist er aber immer noch davon abhängig, wie etwa sein Kader-Kollege Kai Schäfer (SV Fun-Ball Dortelweil) abschneidet.

Schäfer, derzeit auf Rang 81 bester Deutscher in der Welt, liegt wie Roth noch außerhalb der Qualifikationssränge, hat im Kampf um die nötigen Punkte für das Olympia-Ticket allerdings ein richtig schlechtes Los erwischt. Er trifft in seinem ersten Spiel direkt auf den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Viktor Axelsen (Dänemark).