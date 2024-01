25.01.1874 - Geburtstag des "Geschichtensammlers" William Somerset Maugham

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 25.01.2099. WDR 5.

wie eine Ente zum Wasser

Was Somerset Maugham nach Heidelberg verschlägt und wie er da aufblüht,

warum er mit seiner großen Liebe eine Ehe zu dritt führt,

warum er sich mit England verbunden, dort aber nie richtig heimisch fühlt,

wie das Stottern sein Leben und seine Karriere beeinflusst.

Christoph Ehland (Professor für englische Literatur- und Kulturwissenschaft, Universität Paderborn)

Simone & Thomas Stölzel: W. Somerset Maugham - Leben und Werk (2010)

Klassiker der Weltliteratur: William Somerset Maugham

Es sind die fremden Welten in seinen Erzählungen, sein klarer, schnörkelloser Stil und seine unkonventionelle Lebensweise, die ihn so populär - und auch reich - machen. Uneingeschränkt glücklich ist William Somerset Maugham Zeit seines Lebens aber nie.Geboren wird er am 25. Januar 1874 in der britischen Botschaft in Paris - und ist damit englischer Staatsbürger. Sein Verhältnis zum Vaterland bleibt aber stets gespalten. Somerset Maugham wird früh zum Vollwaisen, beginnt mit zehn Jahren zu stottern. Ein Handicap, das dem als scheu geltenden William schwer zu schaffen macht.Ungeachtet dessen führt Somerset Maugham ein schillerndes, rastloses Leben: Er studiert Medizin, lebt seine Bisexualität aus und wird sogar Geheimagent. Doch am wichtigsten für Somerset Maugham sind das Schreiben und Lesen. Insgesamt widmet der Brite 65 Jahre seines Lebens der Schriftstellerei - mit Erfolg. Sein Roman "Des Menschen Hörigkeit" ist bis heute eines der meistgelesenen Bücher überhaupt.Neben dem Schreiben, zu dem er sich nach eigener Aussage hingezogen fühlt "", sind ausgedehnte Reisen Maughams andere große Leidenschaft. Sie führen ihn bis nach Ostasien und auf die Südseeinseln. Hier erfährt er Freiheit, hier findet er Geschichten. Doch trotz des Ruhms stirbt William Somerset Maugham 1965 nach einem Sturz im Alter von 91 Jahren einsam und verbittert in Südfrankreich.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Melahat SimsekRedaktion: David Rother/Christoph TiegelOnlineproducerin: Cora Lanzerath