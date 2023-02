ZeitZeichen

1944 erscheint Erwin Schrödingers das Buch "Was ist Leben?". Das Grundlagenwerk des österreichischen Physikers inspiriert zahlreiche Wissenschaftler zum Thema Genetik. Darunter sind auch der US -amerikanische Zoologe James Watson und der britische Physiker Francis Crick. Die beiden arbeiten zusammen am Cavendish-Laboratorium der Universität Cambridge und haben ein gemeinsames Forschungsziel: die Struktur der DNA zu entschlüsseln.