ZeitZeichen

Die Vierschanzentournee ist eine wahre Schnapsidee, denn sie kommt vier Männern von zwei Skiclubs in Innsbruck und Partenkirchen 1949 in einer Kneipe. Bei Kräuterlikör und Brezeln philosophieren sie über einen deutsch-österreichischen Wettbewerb für Skispringer - ausgetragen auf vier verschiedenen Schanzen.

Bald machen sich die Gründer auf die Suche nach weiteren Austragungsorten. Im österreichischen Bischofshofen ist man von der Idee schnell überzeugt und schließt sich Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen an. Als zweiter deutscher Standort setzt sich Oberstdorf durch.

Einzige Tournee in einem Kalenderjahr

Weil deutsche Sportler nach dem Zweiten Weltkrieg aber vorerst nicht im Ausland antreten dürfen, dauert es knapp vier Jahre, ehe das Konzept aus der Gaststube Wirklichkeit wird. Die erste Vierschanzentournee beginnt am 1. Januar 1953 in Garmisch-Partenkirchen - damit ist sie die einzige Tournee in der Geschichte des Wettbewerbs, die in einem Kalenderjahr ausgetragen wird.