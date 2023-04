ZeitZeichen

In dem Gutachten heißt es zudem, dass Solanas "eine ziemlich traurige Kindheit gehabt haben muss: geprägt von einem zerrütteten Elternhaus, sexuellem Missbrauch durch den Vater und häufige Unterbringung des Mädchens außerhalb der Familie" .

Doch alle Erklärungen in dem Gutachten scheinen nicht wirklich schlüssig zu begründen, warum Valerie Solanas Andy Warhol erschießen wollte.

Genaues Motiv bleibt unklar

Andy Warhol (1976)

War sie wirklich so sauer, dass er das Manuskript ihres Theaterstücks "Up my ass" verbummelt hatte? Das Manuskript hat sie etlichen Leuten geschickt und sie bedrängt, das Stück zu produzieren, oder sie zumindest dabei zu unterstützen. So erhält auch Andy Warhol ein Exemplar. Der kann es jedoch später nicht mehr wiederfinden und bietet Solanas deswegen an, in einem seiner Filme mitzuspielen. Doch Solanas findet das Honorar zu niedrig, fordert mehr Geld.

Solanas fühlt sich von dem Künstler und seiner Entourage ausgenutzt. Ihr Verleger nutzt den Rummel nach dem Attentat, um ihr Buch herauszugeben, das "S.C.U.M- Manifesto". S.C.U.M. heißt so viel wie Abschaum, die vier Buchstaben stehen aber auch als Abkürzung für "Society for cutting up men" - "Gesellschaft für die Zerstückelung von Männern".

Darin zeigt sich die Wut und Verbitterung der Schriftstellerin, die in den 1950er Jahren aufgewachsen ist - in der konservativsten Zeit in Bezug auf das Rollenverständnis von Männern und Frauen. In ihrem Manifest schreibt sie etwa, dass das männliche Geschlecht vernichtet werden müsse. Ihre Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse der USA und der Art und Weise, wie Männer und Frauen miteinander umgehen, ist für manche im Kern durchaus überzeugend.

Tod mit nur 52 Jahren

Solanas wird wegen versuchten Mordes, Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes angeklagt und für drei Jahre in eine Psychiatrie eingewiesen.

Am 26. April 1988 wird sie in einem Hotel für Obdachlose tot aufgefunden. Sie muss schon mehrere Tage dort gelegen haben. Sie ist an einem Lungenemphysem erstickt - im Alter von 52 Jahren.