ZeitZeichen

Geboren wird Václav Havel 1936 in eine wohlhabende, großbürgerliche Familie in der noch jungen Republik Tschechoslowakei. Während des Zweiten Weltkriegs zieht die Familie auf einen Landsitz - so ist sie geschützt vor den unmittelbaren Gefahren der 1930er- und 1940er-Jahre. Doch die Entscheidungen und Verbrechen der Zeit werden den späteren Politiker Havel prägen.

So wird er später auch die Vertreibung der Sudetendeutschen nach 1945 als einer von wenigen Politikern des Landes "Unrecht" nennen. Von einer politischen Rolle oder sogar Führung ist Havel nach dem Zweiten Weltkrieg noch weit entfernt.