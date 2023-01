ZeitZeichen

Veit Harlan ist in den 1950er-Jahren einer der bekanntesten und umstrittensten Regissseure. Er hat eine NS-Vergangenheit. Sein antisemitischer Film "Jud Süß" aus dem Jahr 1940 ist ein "Blockbuster" der Nazi-Zeit: Mehr als 20 Millionen Zuschauer lockt der von den Nationalsozialisten in Auftrag gegebene Propaganda-Film in die Kinos.

Freispruch für Nazi-Propagandaregisseuer

Veit Harlan

Nach Kriegsende ist Veit Harlan der einzige Künstler des "Dritten Reichs" , der sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten muss - auch weil sein Film "Jud Süß" dem millionenfachen Mord an den Juden Europas den Weg bereitet und zur Enthemmung der Täter beigetragen haben soll. Doch 1949 wird Harlan freigesprochen.