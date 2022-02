Zeitzeichen

Jahrelange Verhandlungen

Als Reaktion auf die Entdeckung der Polarforscher beschließen die Vereinten Nationen 1985 die Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht. Doch dieser Absichtserklärung folgen zunächst keine Taten. FCKW werden weiterhin als Treibgas in Spraydosen und als Kühlmittel in Klimaanlagen und Kühlschränken eingesetzt. Sie dienen auch zum Aufschäumen von Kunststoffen.

Dann drängen die USA auf ein Herstellungsverbot. Die CDU -geführte Bundesregierung schließt sich dieser Position an. Doch die meisten europäischen Länder sind dagegen. Eine Verhandlungsrunde in Genf bleibt ohne Ergebnis. Auch eine mehrtägige UN-Konferenz in Wien scheitert am 27. Februar 1987 an dieser Frage.

Problematischer Ersatz

Erst sieben Monate später einigt sich die Weltgemeinschaft in Kanada auf ein FCKW -Verbot. Das Montreal-Protokoll tritt schließlich Anfang 1989 in Kraft. Die chemische Industrie stellt ihre Produktion schrittweise ein und ersetzt FCKW vollständig. Der Haken: Einer der Ersatzstoffe ist Kohlendioxid - jenes CO2 , das heute maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird.