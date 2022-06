Zeitzeichen

Studium in München und Berlin

Mit 36 Jahren ist Elisabet Ney dort angelangt, wo sie immer hin wollte. "Ich wünsche, die Großen der Welt kennenzulernen", hat die 1833 geborene Tochter eines Steinmetz in jungen Jahren beschlossen. In der väterlichen Werkstatt in Münster lernt sie die handwerklichen Grundlagen – und zeigt schon da ein außergewöhnliches Talent.

Obwohl Frauen offiziell das Studium noch nicht erlaubt ist, wird sie an der Akademie der Künste in München angenommen. Ney überzeugt nicht nur die bayerischen Professoren. Mit einem Stipendium bekommt sie in Berlin bei Christian Daniel Rauch, dem Bildhauer-Star ihrer Zeit, den letzten Schliff.

Star der Berliner Salons

Schopenhauer-Büste von Elisabet Ney

Die junge Bildhauerin wird schnell zur Attraktion der Berliner Salons: Sie ist geistreich und redegewandt, trägt die braunen Locken provozierend kurz, dazu schlichte Samt-Kleider ohne Korsett, die ihren lässigen, selbstbewussten Auftritt betonen.



Jacob Grimm, Alexander von Humboldt und der Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi lassen sich bereitwillig von der jungen Frau porträtieren. Arthur Schopenhauer sitzt samt Pudel bei ihr Modell. Die Schopenhauer-Büste wird einer ihrer Verkaufsschlager, denn die Künstlerin verdient vor allem an den Gips-Reproduktionen. Ney ist wahrscheinlich die erste Bildhauerin, die von ihrer Arbeit leben kann.