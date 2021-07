Zeitzeichen

"Nur wenige Tage, und ich werde sehr glücklich oder sehr unglücklich sein ", schreibt die werdende Mutter Thea am 7. Januar 1905 in ihr Tagebuch. " So allein " fühlt sie sich kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Der Vater ist ein verheirateter Mann.

Der Eintrag ist der erste einer Chronik, die mehr als sechs Jahrzehnte umfasst. Darin hält Thea Sternheim fest, was ihr persönlich widerfährt. Sie hat aber auch einen Blick für politische Entwicklungen: " Bei der Devisen-Beschaffungsstelle fällt mir auf, dass die diensthabenden Beamten ihren Schnurrbart hitlerisch tragen ", schreibt sie 1931.

Glamouröses Leben, zermürbende Ehe

Geboren wird Thea Bauer am 25. November 1883 in Neuss. Als Tochter eines Schraubenfabrikanten wird sie großbürgerlich und katholisch erzogen. Eine leidenschaftliche, musische Persönlichkeit - aber rebellisch.

Thea brennt mit ihrer ersten großen Liebe Arthur Löwenstein durch und heiratet den Anwalt. Sie verlässt ihn für Carl Sternheim, einen noch kaum bekannten Bühnen-Autor. Was folgt, hält sie minutiös in ihrem Tagebuch fest: das Leben auf großem Fuß, ständige Umzüge, Kunstkäufe und Begegnungen mit Dichtern, Politikern, Malern.

Aber Carl betrügt sie ständig. Thea lässt sich 1930 scheiden, sorgt aber weiter für ihn, als er schwer krank wird. "Dreissigjährige Fron am Mann", seufzt sie später.