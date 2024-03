09.03.1814: Geburtstag des urkainischen Dichters Taras Schewtschenko

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 10.03.2099. WDR 5.

warum die ukrainische Intelligenzija im 18. Jahrhundert gebildeter ist als die russische Elite,

wie Schewtschenko trotz Leibeigenschaft reisen konnte,

wieso er sich trotz seiner antirussischen Haltung mit jungen Russen aus dem Adel anfreundete,

warum sein Werk mit Heine und Goethe verglichen wird,

weshalb seine Gedichte trotz großen Erfolgs nur in der Ukraine bekannt sind.

Taras Schewtschenko, auch „Vater der Nation" genannt, ist ein ukrainischer Dichter, Schriftsteller und Maler. Als künstlerischer Visionär und Verfechter der Freiheit setzt er sich leidenschaftlich für die Bewahrung der ukrainischen Identität ein.Schewtschenko wird 1814 in der Ukraine geboren und erlebt als Bauernsohn zunächst die Härten der Leibeigenschaft. Schon früh findet er seinen künstlerischen Ausdruck in Gedichten und Gemälden. Er engagiert sich auch politisch: In seinen Werken kritisiert er vehement die Unterdrückung der ukrainischen Identität und prangert die sozialen Ungerechtigkeiten unter der Zarenherrschaft an. Dafür wird er inhaftiert, verbannt und mit einem Schreibverbot belegt.Bis heute eine Schlüsselfigur der ukrainischen Kulturgeschichte, hat Taras Schewtschenko künstlerisches Schaffen und politisches Engagement die Entwicklung der modernen Ukraine nachhaltig beeinflusst.