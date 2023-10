08.10.1938: Der Arzt und Medizinhistoriker Karl Sudhoff stirbt

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 08.10.2099. WDR 5.

Was der Film "Odyssee im Weltraum" oder auch Prinz Hamlet mit Karl Sudhoff zu tun haben

Was Sudhoff alles gesammelt hat - und was nicht

Was seine Karikaturen-Sammlung einmalig macht

Dass der eher liberale Sudhoff in die NSDAP eintrat

Professorin Ortrun Riha (Medizinhistorikerin/Leipzig)

Professor Thomas Schnalke (Medizinhistorisches Museum der Charité, Berlin)

Karl Sudhoff nutzt das von ihm 1906 in Leipzig gegründete medizinhistorische Institut vor allem, um zu sammeln: Handschriften, Drucke, Objekte, Porträts, Zeichnungen oder Graphiken. Seine Karikaturen-Sammlung ist einmalig. Was Sudhoff nicht so gründlich sammelt wie Schriften und Dokumente, das sind Dinge der ärztlichen Arbeit.Bekannt wird Karl Sudhoff vor allem durch seine Studien über mittelalterliche medizinische Handschriften. Er legt umfangreiche medizinhistorische Sammlungen an und verfügte über eine außerordentlich große Privatbibliothek. Er gilt damit als Neubegründer des Faches Geschichte der Medizin.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Jürgen WerthRedaktion: David RotherTechnik: Antonia Herzog