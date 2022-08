Zeitzeichen

Fast fünf Millionen Menschen in Deutschland verfolgen mitten in der Nacht, wie Steffi Graf im fernen Los Angeles die Lokalmatadorin Chris Evert niederringt. Es ist ein historischer Erfolg, mit dem sie am 17. August 1987 die große Martina Navratilova vom Tennisthron stößt. Mit nur 18 Jahren ist Steffi Graf die Nummer 1 der Welt.

" Jetzt bin ich am Ziel meiner Träume angelangt ", jubelt Graf, " und da will ich mich möglichst lange halten ". Das gelingt eindrucksvoll. Insgesamt steht sie in ihrer Karriere 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste - so lange wie bislang keine andere Spielerin.