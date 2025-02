20.02.1305: Einsturz der Staumauer von Subiaco

WDR Zeitzeichen. . 14:40 Min. . Verfügbar bis 21.02.2099. WDR 5.

welchen drei Eigenschaften gute Architektur Rechnung tragen muss,

wieso Wasserversorgung bis heute eines der bedeutendsten Symbole römischer Kultur ist,

mit welchen Wassermengen neun Aquädukte das antike Rom versorgen,

warum Kaiser Nero die Wasserversorgung Roms unter Aufsicht stellt,

wie zwei Mönche im 14. Jahrhundert angeblich das Schicksal der Staumauer von Subiaco besiegeln.

Dr. Alexander Bätz, Althistoriker und wissenschaftlicher Bibliothekar an der Universität Konstanz

Alexander Bätz: Nero - Wahnsinn und Wirklichkeit, 2023

Trevor Hodge: Roman Aqueducts & Water Supply. London 1992

Der römische Architekt Marcus Vitruvius Pollio gilt als der erste Architekt überhaupt, der Bücher über Architektur schreibt und damit so etwas wie die Architekturtheorie ins Leben ruft. Auf Grundlage seines Wissens wird während der Regentschaft Kaiser Neros (54 bis 68 n. Chr.) die Staumauer von Subiaco gebaut.Mit ihrer Höhe von 40 bis 50 Metern Höhe ist sie die höchste je von den Römern gebaute Staumauer, und bildet lange Zeit die größte Talsperre Europas. Die antiken Wasserexperten errichten nach den Bauprinzipien des Vitruvius gleich drei solcher Mauern. Die malerische Lage lockt Roms High Society. Kaiser Nero lässt sich dort eine Villa mit allem erdenklichen Luxus und Blick aufs Wasser bauen.Über 1.200 Jahre hält die Staumauer von Subiaco. Um ihren Einsturz ranken sich einige Geschichten. Waren zwei Mönche Schuld, oder zwangen die Folgen eines Hochwassers das monumentale Bauwerk in die Knie?Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Christoph Tiegel und Matti Hesse