Willkürliche Verhaftungen

In der sowjetischen Zone hingegen ist die Lage prekär: keine Kleidung, kaum Essen, Flöhe und Wanzen. Für ihre "Speziallager" nutzen die Sowjets auch die früheren Konzentrationslager Buchenwald und Sachsenhausen. Weitere Lager entstehen in Hohenschönhausen, Mühlberg, Bautzen, Ketschendorf, Jamlitz, Weesow, Torgau und Fünfeichen.

Die meisten Internierten sind männlich und hatten untergeordnete Funktionen in der NSDAP oder NS -Organisationen. Die Verhaftungen geschehen willkürlich. Ein Verdacht oder eine Denunziation reichen aus. Insassen haben keine Beschwerdemöglichkeit. Die Verpflegung ist so schlecht, dass Verhungerte in Massengräbern verscharrt werden.

Ein Drittel verstorben

Am 10. Juli 1947 geht ein geheimer Bericht aus der sowjetischen Besatzungszone an das Innenministerium in Moskau. Über 31.000 Internierte seien verstorben. Von den noch lebenden rund 60.000 Inhaftierten seien über 40 Prozent krank.

Dennoch seien die sowjetischen Internierungslager nicht mit den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten gleichzusetzen, sagt die Historikerin Bettina Greiner. "Diese massenhaften Todesfälle sind nicht einem politischen Willen geschuldet, sondern politischem Desinteresse."

Als westliche Medien über die Situation in den östlichen Internierungslagern berichten, verbessern sich dort die Lebensverhältnisse. Anfang 1950 erreicht die gerade gegründete DDR , dass die Sowjets die Auflösung der letzten "Speziallager" ankündigen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Lager im Westen schon lange geschlossen.

Autor des Hörfunkbeitrags: Heiner Wember

Redaktion: David Rother

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 10. Juli 2022 an den sowjetischen Geheimbericht über das Massensterben in Internierungslagern der Ostzone. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.